Димитър Илиев за Джирото: В историята ни не имало такова събитие

Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев заяви по време на откриването на фотоизложбата "Колоезденето в София" бе представена от Столична община и "София - европейска столица на спорта", че разчита провеждането на три етапа от Обиколката на Италия по колоездене (Giro d'Italia) през България да допринесат за повишаването на интереса на спорта сред подрастващите.

Фотоизложба "Колоезденето в София" беше представена пред НДК

"В историята на българския спорт никога не е имало толкова голямо събитие. Бяха свързани изключително много институции, общини и спортни специалисти, за да се направи тази организация. Тук е моментът да благодаря на всички замесени. Хората работиха с огромен ентусиазъм и резултатът е налице. Абсолютно всичко е готово и направено", коментира Илиев и продължи:

"Хубавото на това състезание е, че покрай него първо ще се види красотата на нашата държава. Аз лично минах по трасето и трябва да ви кажа, че красотата е неописуема. През този сезон всичко е зелено, всичко е цъфнало. Другото важно е, че това ще се наблюдава от милиони зрители по света и приносът към туризма ще бъде наистина изключителен. И естествено това, на което аз като спортен министър най-много разчитам е, че то ще запали много деца и подрастващи, които се занимават с колоездене. Това е един фантастичен спорт, а и начин на придвижване. Голямо предизвикателство беше да подготвим пътищата, да направим огромни километри от пътища особено за втория етап. Успяхме да се справим обаче. Вярвам, че навсякъде всичко е както трябва и ще останат хубави спомени."

"Това, което сега се прави е по-места общините, местната власт изготвя съпътстващи събития. Апелирам към всички граждани, защото в следващите няколко дни ще има много затворени пътища, да се запознаят с промените. Подготвена е информационна кампания по въпроса, за да могат хората да си планират пътуванията", добави спортният министър Димитър Илиев.

Над 100 уникални и част от тях непубликувани досега снимки припомнят някои от великите събития и личности, записали българската столица със златни букви в историята на колоезденето. На фокус в пъстрия калейдоскоп на фотоизложбата "Колоезденето в София" са легендарни състезатели, впечатляващи успехи и паметни мигове, съхранени в съкровищницата на един от най-популярните и обичани от българите спортове.

Фотографиите ще бъдат изложени до 14 май в "Галерия на открито" в градинката пред НДК до паметника с лъвчето при алеята на входа откъм бул. "Патриарх Евтимий".

Снимки: Startphoto