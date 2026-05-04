И Септември поздрави Левски

  • 4 май 2026 | 11:13
След Локомотив (Пловдив), ЦСКА 1948, Славия и Лудогорец днес и Септември поздрави Левски за спечелената шампионска титла.

"До Ръководството, треньорския щаб и футболистите на ПФК Левски София!

Уважаеми дами и господа,

От името на ПФК Септември София имаме удоволствието да Ви поздравим по повод спечелването на шампионската титла.

Този успех е закономерен резултат от високо ниво на професионализъм, постоянство и силен отборен дух. С представянето си Вие за пореден път показахте стандартите, които един водещ клуб в българския футбол трябва да отстоява.

Приемете нашите искрени поздравления за това постижение. Пожелаваме Ви здраве, нови успехи и достойно представяне както на вътрешната, така и на международната сцена", се казва в публикацията на Септември.

С уважение,
ПФК Септември София

