Фрайбург се спаси от загубата срещу Волфсбург

Фрайбург и Волфсбург не излъчиха победител в срещата помежду си от 32-рия кръг на Бундеслигата. Мачът завърши при резултат 1:1, а това реми не бе най-желаното и за двата отбора, като това важи с по-голяма сила за гостите, които изпуснаха ценни точки в битката за спасение.

"Вълците" първи взеха преднина в мача. Това се случи в 55-ата минута, когато Константинос Кулиеракис вкара с глава след центриране от корнер.

В 75-ата минута обаче Фрайбург стигна до равенството, благодарение на попадение на Филип Линхарт също с глава.

С това реми Фрайбург излезе на 7-ото място в класирането с 44 точки. Волфсбург пък е на 16-ата позиция с 26 точки и на практика загуби битката за директно спасение, като в най-добрия случай ще се надява да запази настоящата си позиция и да играе бараж за оставане в елита.