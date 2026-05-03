  Шампионската лига за Бетис вече се задава на хоризонта

  • 3 май 2026 | 21:31
Бетис взе задължителните три точки срещу Овиедо и направи поредна крачка към класиране за Шампионската лига. В мач от 34-тия кръг на Ла Лига севилци надвиха последния в класирането тим с 3:0 като домакини и запазват аванса си от 6 точки пред шестия в таблицата. Заради силното представяне на испанските клубове в Европа през настоящия сезон почти сигурно и петият в крайното класиране на испанския елит ще получи квота за ШЛ през идната есен.

Кучо Ернандес вкара първия гол в 22-рата минута, а в края н полувремето Антони асистира на Ез Абде за 2:0.

Гостите се зарадваха на попадение на Федерико Виняс в 53-тата, с което трябваше да намалят изоставането си. Голът обаче не беше зачетен заради тънка засада.

След само шест минути Кучо отново намери мрежата - 3:0.

Поражението приближи още повече Овиедо до изпадането, като отборът е “фаворит” да финишира последен.

