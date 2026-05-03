Нов рецитал на Лукас Петков приближи Елверсберг до мечтаната промоция в Бундеслигата

Българският национал Лукас Петков отново изигра впечатляващ мач за своя Елверсберг. Крилото отбеляза два гола и даде асистенция при убедителната победа на тима си с 5:1 над прекия конкурент за директна промоция Падерборн в мач от 32-ия кръг на Втора Бундеслига. Елверсберг вкара четири безответни попадения още през първата част, когато всичко бе решено, българинът асистира за първия гол и сам вкара третия и четвъртия (28’, 42’). По този начин родният национал вече има 13 гола и 7 асистенции през сезона, като се превруща в най-резултатния играч за отбора си. Самият Петков престоя на терена 73 минути.

По този начин два кръга преди края на първенството Елверсберг излезе на втора позиция с 59 точки - с пункт повече от Хановер 96, който завърши драматично 3:3 у дома с последния в класирането Пройсен (Мюнстер). Падерборн пък остава също с 58 точки, като записа втора поредна загуба.

Още в самото начало на двубоя домакините излязоха напред. При центриране отляво от корнер в 5-ата минута Лукас Петков на близката греда отклони с глава към централния бранител Максимилиан Рьор, който отблизо заби топката в мрежата на гостите - 1:0 за Елверсберг. Само тринадесет минути по-късно “елфите” нанесоха втори много сериозен удар по съперника си. Дълго подаване намери Ласе Гюнтнер, който успя да изпревари стража на гостите Денис Займен и подаде към Давид Мокуа, който с лекота насочи топката към опразнената врата на Падерборн - 2:0 за домакините.

В 28-ата минута интригата в мача окончателно приключи, а Лукас Петков и в този кръг записа името си сред голмайсторите. Лукаш Пореба изведе отлично българския национал, който очи в очи със Займен го преодоля с лекота и направи резултата класически - 3:0 за Елверсберг. Головата фиеста за родния футболист и тима му продължи, като три минути преди края на първата част разликата набъбна на четири гола. Том Цимершийд с отлично подаване изведе включилия се отдясно Петков, който с много точен диагонален удар вкара втория си гол в мача и общо 13-и такъв за сезона - 4:0 за домакините.

През втората част Елверсберг логично намали оборотите и Падерборн успя да върне едно попадение. То бе дело на бранителя Калвин Бракелман, който засече центриране от пряк свободен удар и стреля от въздуха, а стражът на домакините Николас Кристоф не успя да се намеси по най-добрия начин - 4:1. В последните секунди на срещата резервата Елверсберг Раиф Адам също се разписа и оформи разгромното 5:1 за домакините. В наистина последния важен момент от двубоя Щефен Тигес от гостите получи втори жълт картон за грубо нарушение и бе изгонен.

Снимки: Imago