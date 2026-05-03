Георги Чиликов: Аз съм човекът, който носи отговорност за тази негативна серия

Старши треньорът на Дунав Георги Чиликов похвали футболистите си след победата срещу Севлиево. "Драконите" стигнаха до успеха след попадения на Ибрахим Кейта (56') и Преслав Бачев (88').

"Момчетата бяха феноменални. Нямат право да бъдат упреквани. За повече от година те имахa само един слаб момент - второто полувреме в Своге срещу Спортист и преди това първото полувреме с втория отбор на ЦСКА. Всеки може да сгреши. Те дадоха максимума от себе си, но индивидуалните грешки ни лишиха от класиране още днес в Първа лига. В крайна сметка ние днес водим с девет точки. Продължаваме напред. Поздравления за момчетата", заяви Чиликов пред БТА.

Старши треньорът добави, че поема вината за негативната серия, при която до тази седмица Дунав беше записал седем поредни шампионатни срещи без победа - с пет равенства и две загуби.

"Единствено аз съм човекът, който носи отговорност за тази негативна серия. За всичко добро до този месец заслугата беше на футболистите. Аз най-вероятно съм объркал подготовката, състава и смените, може би. Затова аз нося вината. Мисля, че от толкова мачове четири-пет загуби все ще ми простят хората", каза още Георги Чиликов. 

