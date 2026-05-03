  Логан Сторли не разочарова родната си публика на PFL гала

Логан Сторли не разочарова родната си публика на PFL гала

Логан Сторли не разочарова родната си публика на PFL гала

Логан Сторли натрупа огромна преднина още в началото и не допусна обрат в главната битка на PFL в Су Фолс.

Биейки се пред родна публика в Южна Дакота, Сторли изнесе обичайното си здраво представяне, за да спечели единодушно съдийско решение срещу Флорим Зендели в главното събитие на PFL Си Фолс в неделя сутрин.

Както се очакваше, Сторли използва борбата си, за да неутрализира Зендели в продължение на три рунда, а не помогна и фактът, че реферът Кевин Макдоналд отне две точки на Зендели още в първия рунд.

Сторли спечели с единодушно съдийско решение — 30-25 във всички карти. Бившият временен шампион на Bellator в полусредна категория се възстанови след разочароващата загуба от Тад Джийн във финала на турнира на PFL през 2025 г. и вече има четири победи в последните си пет двубоя.

Първият рунд беше класически Сторли — той събори по-високия Зендели на земята и започна да работи с борбата си. Зендели успя да се придвижи до клетката, но ситуацията за него само се влоши, когато Макдоналд бързо го наказа за хващане на оградата. Решението на Макдоналд очевидно не възпря Зендели, защото той отново хвана оградата, за да противодейства на граплинга на Сторли, което накара рефера незабавно да му отнеме още една точка. След пет минути Зендели се намираше в дълбока дупка от 10-7, като му оставаха само още 10 минути за работа.

Зендели показа признаци на живот във втория рунд, като уцели Сторли с няколко добри удара, когато битката беше в стойка, но Сторли все пак намираше пролуки, за да го сваля на земята. Въпреки че Сторли имаше кръв по лицето си преди третия рунд, пораженията бяха предимно повърхностни.

В третия рунд Сторли беше по-търпелив, но в средата на рунда си осигури още едно събаряне и шансовете на Зендели за обрат се изпариха. След това Сторли, който вече е с баланс 19-4, изрази благодарността си към публиката в Су Фолс в интервюто след двубоя.

„Южна Дакота, благодаря ви много“, каза Сторли. „От първата битка до сега, всеки път, когато влизам в лагер, всеки път, когато се бия, го правя за вас. За този щат. Най-великия щат. Така че благодаря ви, че дойдохте.“

