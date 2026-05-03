Ивайло Бижев стана най-младия рефер у нас, който е свирил в Трета лига

Успешен дебют за Ивайло Бижев само на 16 години като главен съдия в Северозападната Трета лига. В срещата между Локомотив (Мездра) и Левски 2007, завършила при резултат 2:0, Ивайло Бижев направи своя официален дебют на това ниво.



Той показва израстване във всеки изминал мач и напълно заслужено достигна до този момент - да бъде най-младият главен съдия, дебютирал в Трета лига в България.