Неуморният щурм на Мексиканското чудовище към историята продължи с брутален нокаут

Неуморният стремеж на Дейвид Бенавидес към история и силна конкуренция достигна своята кулминация в събота, когато той стана първият боксьор, нокаутирал Хилберто Рамирес - Сурдо и спечели безпрецедентна тройна корона от световни титли.

Бенавидес, 32-0 с 26 нокаута, победи Рамирес с технически нокаут в шестия рунд, след като обединеният шампион, с видимо подута глава, не успя да се изправи от пода и предаде своите пояси на WBO и WBA в полутежка категория на настоящия шампион на WBC в лека тежка категория от Финикс.

„Не ме интересува кой е“, каза Бенавидес на ринга след това. „Никой не може да се мери с мен.“

Отговаряйки на физическото преимущество на Рамирес със „скорост, мощ, движение и боксов интелект“, Бенавидес стана първият боксьор, който печели една от четирите големи титли в суперсредна, лека тежка и полутежка категория. Той го направи, като разглоби гордия шампион от Мексико, чиято единствена предишна загуба беше срещу шампиона с три пояса в лека тежка категория Дмитрий Бивол.

Финалната серия започна с тежък ляв удар в подуващото се дясно око на Рамирес. Последваха още удари в главата, които разтърсваха съперника му и предизвикаха възгласи от публиката, а Бенавидес се хвърли напред, за да сложи край.

Ударите му в главата пратиха Рамирес, 48-2 с 30 нокаута, на пода за втори път в мача. Докато реферът Томас Тейлър се втурна да брои, Рамирес постави ръкавица върху болезнено пулсиращата си глава. Но облекчение нямаше. Само болка. Той поклати глава с „не“ към Тейлър и мачът беше прекратен при оставаща 1 секунда до края на рунда.

Оправдавайки очакването си, че предимството му в скоростта на ръцете ще реши мача, Бенавидес започна двубоя, като пласира няколко десни удара в лицето на Рамирес и завърши с комбинация в главата.

Левичарят Рамирес отговори, като се приближи плътно до Бенавидес и го намери със силни удари. Но всичко това изглеждаше като капан, след като Бенавидес завърши рунда впечатляващо, нанасяйки тежки удари в главата на Рамирес. Бързите комбинации на Бенавидес му донесоха точки при съдиите, но Рамирес — който никога преди не беше свалян в нокдаун — продължи да върви напред в третия рунд.

Чист ъперкът на Рамирес беше посрещнат с къс ляв удар от Бенавидес в четвъртия. След това Бенавидес отблъсна Рамирес назад с мощен десен удар, което му даде възможност да разгърне цялата скорост на ръцете си, която искаше да покаже — комбинация, която свали Рамирес за първи път в кариерата му след ляв удар над дясното ухо.

Тежък десен ъперкът от Бенавидес в петия рунд провокира Рамирес да хвърли комбинации, които Бенавидес издържа и на които отговори. Два десни удара в главата и удар в тялото охладиха желанието на Рамирес за реакция.

Когато всичко приключи, 29-годишният Бенавидес повтори, че е тук, за да дава на феновете най-добрите възможни битки — което може да включва сблъсък с Бивол по-късно тази година или може би още един мач за титла в полутежка категория.

Разбира се, Бенавидес знаеше, че четиридивизионният шампион Саул Алварес - Канело е в залата и не можеше да остави момента да отмине, без да отправи още едно предизвикателство към бившия шампион в лека тежка категория, който отказа мач с Бенавидес дори когато той беше поставен като номер 1 в ранглистата на WBC и задължителен претендент.

„Видях, че Канело беше в залата“, каза Бенавидес. „Не можем да оставим този мач на масата. Имам пояса в лека тежка категория. Можем да се бием на 79 кг.“

Снимки: Imago