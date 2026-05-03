Артета: Видях някои страхотни индивидуални изпълнения

Микел Артета говори след категоричната победата на своя Арсенал с 3:0 в домакинството на Фулъм, която увеличи аванса на “артилеристите” на върха в класирането спямо преследвача Манчестър Сити, който обаче е и с два мача по-малко. Специалистът коментира и, че идната седмица предстои най-важният мач в историята на стадион “Емиратс”, визирайки реванша от полуфиналите на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид.

„Страхотен мач от самото начало. Видях някои страхотни индивидуални изпълнения, което е много важно. Много оживен мач, много атакуваща игра. Много интензивна преса. Показахме силата, решителността и самообладанието си. Внесохме много енергия в играта, а момчетата реагираха блестящо.



Отборът беше много постоянен през цялата година. Мисля, че спечелихме най-много мачове за една година в историята на клуба. Намерихме ритъма. Сега предстои да играем един от най-важните мачове в историята на нашия стадион“, каза старши треньорът на Арсенал.