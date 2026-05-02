Хамбургер се отдалечи от зоната на изпадащите

  • 2 май 2026 | 18:52
Хамбургер се отдалечи на осем точки от зоната на изпадащите, след като постигна обрат и спечели с 2:1 гостуването си на Айнтрахт. Този резултат бе удар по амбициите на тима от Франкфурт да се класира за евротурнирите. В момента той е седми, но утре може да бъде изпреварен от Фрайбург.

Хамбургер започна по-добре мача и имаха известно предимство в първия половин час. Най-доброто положение се откри пред Фабио Виейра, който удари греда. Чак към края на първата част Айнтрахт взе инициативата и създаде някои положения, но до почивката гол не падна.

През втората част двубоят се промени и домакините поведоха в 49-ата минута с попадение на Джан Узун. Отговорът на Хамбургер бе мигновен и Алберт Грьонбек изравни две минути по-късно. Това доведе до ново предимство за гостите. Виейра направи обрата пълен в 59-ата минута. Айнтрахт вдигна темпото в търсене на изравняване, но не създаваше чисти положения. Защитата на гостите се справи с всички опити на съперника. Към края срещата се изнерви, следваха няколко жълти картони, а резервата на Хамбургер Расмус Кристенсен бе изгонен дълбоко в добавеното време.

Снимки: Imago

