Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Наоя Иноуе надделя над Джунто Накатани в зрелищен сблъсък

Наоя Иноуе надделя над Джунто Накатани в зрелищен сблъсък

  • 2 май 2026 | 18:16
  • 214
  • 0
Наоя Иноуе надделя над Джунто Накатани в зрелищен сблъсък

В битка, която носеше тежестта и очакванията на цяла нация, Наоя Иноуе и Джунто Накатани оправдаха всички надежди.

Пред 55 000 фенове на „Токио Доум“ в мач, определян като най-големия в историята на японския бокс, двубоят напълно отговори на високите очаквания. В центъра на всичко отново бе Иноуе, който за пореден път се утвърди като доминиращата сила в категория супер-петел, надделявайки над Накатани. Решаващият момент настъпи в шампионските рундове, когато изходът от мача висеше на косъм, а Иноуе успя да надделее с малко. Великата японска звезда обърна инерцията в своя полза в последните минути.

В големи периоди от мача се случваше точно това, което се очакваше – двама елитни боксьори в разцвета на силите си си разменяха надмощие в битка, в която никой не отстъпваше и сантиметър. Накатани доказа защо беше смятан за най-опасния претендент за Иноуе, като пласира силни удари и принуди шампиона да се адаптира по начини, по които малко противници са успявали. Иноуе все пак изкара най-доброто от себе си и надделя над сънародника си със съдийски карти 115-113 и два пъти 116-112.

Накатани, вече с актив 33-1 (24 с нокаут), може и да записа първата си загуба като професионалист, но я прие достойно и дори в поражението авторитетът му се повиши. Иноуе, вече с баланс 33-0 (27 с нокаут), продължава търсенето на претендент, способен да го надвие на ринга.

Следвай ни:

