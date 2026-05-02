  Цървена звезда загуби мач в Сърбия, а Никола Калинич подивя от ярост и едва не стигна до бой с фенове

Цървена звезда загуби мач в Сърбия, а Никола Калинич подивя от ярост и едва не стигна до бой с фенове

  • 2 май 2026 | 15:57
  • 535
  • 0
Цървена звезда загуби мач в Сърбия, а Никола Калинич подивя от ярост и едва не стигна до бой с фенове

Никола Калинич бе дисквалифициран след ожесточена саморазправа с Матей Цибей по време на плейофен мач от сръбската Суперлига, което предизвика хаос и дълго прекъсване на играта.

Ветеранът се озова в центъра на голям инцидент по време на втория мач от четвъртфиналите на сръбското баскетболно първенство, когато напрежението ескалира в сблъсъка между Цървена звезда и Златибор.

Опитното крило премина границата на спортсменството в края на третата четвърт, превръщайки рутинна защита в пълномащабна свада, която шокира всички в залата.

Ситуацията започна, когато Матей Цибей атакува коша. Калинич отговори с твърд удар по ръката му и двамата играчи се озоваха на паркета.

Последвалите събития ескалираха бързо, след като Калинич обви краката си около Цибей, хвана го за главата и го събори в борцов стил, преди да започне да нанася удари в горната част на тялото му.

Този момент предизвика хаос на игрището. Играчи и от двата отбора се втурнаха на терена, а мачът беше спрян за повече от десет минути, докато длъжностните лица се опитваха да възстановят контрола.

Дори след първоначалния инцидент Калинич остана афектиран. Той продължи да спори с играчи на Златибор, търсейки продължение на конфронтацията. Ситуацията стана още по-напрегната, когато той реагира на фенове от трибуните, докато се насочваше към тунела.

Калинич беше изгонен от мача, заедно с Деян Давидовац и Ебука Изунду, които напуснаха резервната скамейка по време на инцидента. От другата страна, Цибей, заедно със Стефан Савич и Терънс Хънтър Уитфийлд, също бяха отстранени, а двата отбора получиха технически нарушения.

Златибор успя да си осигури успеха в четвъртфиналния сблъсък с резултат 94:89 и изравни плейофната серия с белградския гранд на 1-1 победи.

Дори след финалната сирена Калинич продължи да участва в разгорещени сцени, като беше забелязан да влиза в нова конфронтация, което показа колко напрегната е останала обстановката дори след края на мача.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър не взе участие в срещата.

Снимки: Imago

Евролигата не показа милост към скандалния бос на Панатинайкос

Решаващият сблъсък между Черно море Тича и Спартак Плевен няма да е във Варна

Националката Карина Константинова и отборът на Келтерн спечелиха титлата на Германия

Лос Анджелис Лейкърс се класира за полуфиналните плейофи в Западната конференция на НБА

Ще затворят ли Рилски спортист и Локомотив Пловдив сериите срещу Берое и Ботев Враца още тази вечер?

Йован Попович: Защитата ни доведе до добрия резултат

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Цветомир Найденов отиде за риба

Ботев (Враца) 2:0 Спартак (Варна), два бързи гола за домакините

Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

