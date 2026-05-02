Доналд Тръмп потвърди детайли за събитието на UFC в Белия дом

Събитието на UFC в Белия дом ще се проведе след шест седмици, а финалната фаза по изграждането на съоръженията е напът да започне.

На 14 юни UFC ще организира галавечер на поляната пред Белия дом като част от честванията „Америка 250“, посветени на 250-годишнината от независимостта на Съединените щати. Очаква се събитието да бъде най-голямото за UFC през годината, като през последните няколко месеца постепенно излизаха подробности за неговия формат. Сега, малко повече от месец преди датата, започват и финалните приготовления. В разговор с репортери в петък президентът Доналд Тръмп разкри, че изграждането на арената за събитието ще започне в следващите няколко дни. Планира се тя да побере няколко хиляди зрители на поляната пред Белия дом, а останалите ще могат да наблюдават от „Елипсата“ – парк, разположен от другата страна на улицата.

„Ще имаме някои от най-великите шампиони в света“, заяви Тръмп. „Строежът на арената ще започне през следващата седмица. Тя ще бъде точно тук и ще разполага с около 5000 седящи места. Още 100 000 души ще бъдат долу при „Елипсата“, където ще има екрани. И всичко е безплатно. Ще бъде страхотно.“

Основният двубой на UFC Белия дом ще бъде за титлата в лека категория между Илия Топурия и Джъстин Гейджи. В програмата е включена и битка за временната титла в тежка категория между Алекс Перейра и Сирил Ган.