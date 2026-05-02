  Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  49-годишният Йоел Ромеро записа още една победа

49-годишният Йоел Ромеро записа още една победа

  • 2 май 2026 | 13:15
49-годишният Йоел Ромеро записа още една победа

Йоел Ромеро продължава да се противопоставя на времето, трупайки победи в света на бойните спортове. 49-годишният спортист постигна впечатляващ успех срещу друг ветеран от UFC, Алекс Никълсън, в главния дуел на галата от веригата "Gamebred Bareknuckle MMA" в Маями.

Ромеро пренесе двубоя на земята, а след това нанесе съкрушително ляво кроше, което счупи челюстта на Никълсън и го принуди да се предаде от удари. С тази победа кубинецът, който първоначално трябваше да се изправи срещу съперника си Хектор Ломбард, се завърна към успехите след две поредни загуби в RAF и IBA Bareknuckle.

В подглавната битка бившият шампион на BKFC Луис Паломино се завърна в смесените бойни изкуства и постигна успех с ТКО в третия рунд срещу ветерана от UFC Даръл Хорчър.

