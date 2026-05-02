  3. Беноа Сен Дени срещу Пади Пимблет на UFC 329

Беноа Сен Дени срещу Пади Пимблет на UFC 329

Изглежда, че Беноа Сен Дени и Пади Пимблет са напът да се срещнат в дългоочакван сблъсък по време на Международната бойна седмица на UFC.

Според множество източници, Сен Дени (17-3, 1 несъстоял се мач) ще се изправи срещу Пибмлет (23-4) в двубой от лека категория. Срещата е планирана за 11 юли като част от събитието UFC 329, което ще се проведе в "T-Mobile Arena" в Лас Вегас. Новината за мача беше съобщена за първи път от "Eurosport".

Французинът Сен Дени се намира в силна серия. След колеблив период с две загуби през 2024 г., които заплашваха да го извадят от списъка с претенденти, „Богът на войната“ се завърна впечатляващо през 2025 г. Той записа победи с приключване над Бенеил Дариуш, Маурисио Руфи и Кайл Преполек. През януари тази година Сен Дени постигна четвърта поредна победа, нокаутирайки Дан Хукър във втория рунд и така подобри статистиката си в UFC на 9-3.

Пимблет се завръща след първата си загуба в UFC. След като стартира с впечатляващите седем успеха в организацията, англичанинът получи шанс да оглави събитието UFC 324 срещу Джъстин Гейджи в битка за временната титла в лека категория. Гейджи спечели с единодушно съдийско решение след брутална петрундова война, което му осигури обединителен мач с Илия Топурия на UFC Белия дом. Сега Пимблет ще трябва отново да си проправя път към върха.

Галавечерта UFC 329 ще се проведе на 11 юли и ще бъде кулминацията на ежегодната Международна бойна седмица на организацията в Лас Вегас. Все още не е обявена официално главна битка за събитието, но се носят слухове, че бившият шампион в две дивизии Конър Макгрегър може да направи дългоочакваното си завръщане именно на това шоу.

