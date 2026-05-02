Международен турнир по джудо събра близо 500 деца от България и Румъния в Русе

Открит турнир по джудо събра около 500 деца в Русе. Форумът се организира за втора поредна година от местния спортен клуб по джудо Кано. За първи път в него в схватките на татамитата в зала "Дунав" се включват и участници от Румъния.

Представители на повече от 25 отбора северната ни съседка и България на възраст от 6-7 години до мъже и жени мерят сили в 96 теглови категории днес и утре. Предвидени са купи и медали във всяка възрастова група, както и специални награди за най-техничните състезатели, обяви сенсей Пламен Георгиев от спортния клуб "Кано".

Той добави, че надпреварата се реализира с подкрепата на Община Русе и представители на местния бизнес.