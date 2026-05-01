Томпсън-Хера си поставя за цел да защити титлите си в Глазгоу

Носителката на пет златни олимпийски медала в спринта Илейн Томпсън-Хера потвърди, че ще защитава титлите си на 100 и 200 метра от Игрите на Британската общност в Глазгоу през 2026 г., като целта ѝ е да се “забавлява“. Ямайската спринтьорка влезе в историята като първата жена, спечелила последователни олимпийски дубъли в спринта, след като триумфира със златни медали на 100 и 200 метра в Рио 2016 и пет години по-късно в Токио.

Томпсън-Хера продължи с успехите си, като постигна двоен спринтов триумф и на последните Игри на Британската общност в Бирмингам през 2022 г. Сега тя ще се стреми към златото и в двете дисциплини в Глазгоу.

33-годишната атлетка се завръща в първия си сезон след разкъсване на ахилесово сухожилие – контузия, която я принуди да пропусне Олимпийските игри в Париж и наложи дълъг период на възстановяване.

Томпсън-Хера вече се завърна към състезанията по-рано тази година и в момента е в Ботсвана с отбора на Ямайка за Световното първенство по щафети.

“Просто използвам този сезон като трамплин“, заяви тя.

“Един сезон за възстановяване, за забавление. Просто ще изляза, ще се забавлявам, ще участвам в няколко състезания, ще спечеля медали, разбира се, и ще защитя титлите си от Игрите на Британската общност, защото съм действащата шампионка“, каза тя. “Просто очаквам с нетърпение всичко, което предстои.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages