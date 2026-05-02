Йован Попович: Защитата ни доведе до добрия резултат

Наставникът на Балкан Йован Попович поздрави домакините от Миньор 2015 за мъжката игра, при победата на неговия тим със 103-83 във втория четвъртфинален мач от плейофите в Sesame Национална баскетболна лига.

„Знаехме, че Миньор ще играе агресивно в защита. В първите две четвърти играхме добре, а в началото на третата част засилихме агресията в защита и на практика именно защитата ни доведе до добрия резултат“, добави още треньорът на Балкан.

Той допълни, че имат ден или два за почивка, а след това осем дни, в които да се подготвят за полуфинала.

