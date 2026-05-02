Ивица Вукотич: Имах едни три прекрасни години с Миньор 2015

„Имах едни три прекрасни години с Миньор 2015, пожелавам на отбора с мен или без мен да бъде на мястото, което му отива“, каза за БТА старши треньорът на тима от Перник Ивица Вукотич след домакинството срещу Балкан.

Балкан се наложи със 103-83 над Миньор 2015 като гост в зала „Борис Гюдеров“ в Перник във втория мач от четвъртфиналната серия между двата тима в Sesame Национална баскетболна лига и спечели плейофа с 2:0 победи и се класира за полуфиналите в шампионата, където ще срещне победителя от двойката Черно море Тича – Спартак Плевен.

Спартак Плевен се върна в играта, Балкан е първият полуфиналист в Sesame НБЛ

Наставникът добави, че гостите са били по-добрият отбор и в по-добра форма, и ги поздрави за добрата игра.

Вукотич благодари на публиката, която подкрепяше отбора през тези години, на медиите, които коректно проследяваха развитието на отбора, и на играчите, които даваха всичко от себе си.

Снимки: Sportal.bg