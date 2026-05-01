  • 1 май 2026 | 21:02
  • 392
  • 0
Наказаха за 20 месеца олимпийска медалистка

Олимпийската бронзова медалистка Алиша Нюман беше наказана с лишаване от състезателни права за 20 месеца заради пропуснати тестове за допинг, въпреки че вече беше прието, че тя е прекратила кариерата си в овчарския скок.

Нюман, която сега е на 31 години, спечели бронзов медал за Канада на Олимпийските игри в Париж 2024 и за последно участваше в турнирите от Диамантената лига в Катар и Мароко през миналия май.

От отдела за почтеност в световната лека атлетика заявиха, че Нюман не е била на разположение за неочакван допинг контрол през февруари миналата година, както и още два пъти през август.

