  Сторли и Зендели почти с равно тегло преди битките в PFL

  1 май 2026 | 20:27
Кантарът вече е факт за гостуването на PFL в „Щата Ръшмор“.

Преди PFL Sioux Falls, което ще се проведе в събота в Sanford Pentagon в Южна Дакота, бойците се качиха на кантара, за да направят срещите си официални.

Бившият временен шампион на Bellator в полусредна категория Логан Сторли (18-4) ще се изправи срещу бившия шампион на PFL Europe в полусредна категория Флорим Зендели (11-1-1) в главното събитие. Сторли ще търси завръщане към победите след загубата си във финала на турнира на PFL през 2025 г. Зендели няма загуба повече от четири години.

Вижте всички резултати от кантара по-долу:

Логан Сторли — 77,3 кг срещу Флорим Зендели — 77,6 кг

Александър Чижов — 72,6 кг срещу Гаджи Рабаданов — 72,4 кг

Договорено тегло: 72,6 кг

Симеон Пауъл — 93,3 кг срещу Емилиано Сорди — 93,3 кг

Сергей Билостений — 118,9 кг срещу Ренан Ферейра — 119,2 кг

Леандро Иго — 61,5 кг срещу Магомед Магомедов — 62,1 кг* (Магомедов не успя да влезе в лимита на категорията)

