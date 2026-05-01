  3. Янаки Милев ще играе на финала на двойки на турнир в Италия

Янаки Милев ще играе на финала на двойки на турнир в Италия

  • 1 май 2026 | 13:48
Янаки Милев ще играе на финала на двойки на турнир в Италия

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Милев и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 1 в схемата, победиха на полуфиналите италианците Пиетро Ромео Скомпарин и Габриеле Волпи с 3:6, 6:1, 10-5 за 65 минути на корта.

Двамата загубиха първия сет, но в следващите две части доминираха изцяло и без проблеми затвориха мача.

В спор за титлата утре Милев и Попович ще срещнат победителите от двубоя между номер 4 Себастиано Кокола (Италия)/Касра Рахмани (Иран) и номер 2 Марко Фурлането (Италия)/Николас Париция (Швейцария).

В началото на април Янаки Милев стана вицешампион на двойки на друг турнир от ITF в Италия.

