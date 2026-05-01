MotoGP забранява участията с "уайлд кард" от 2027 година

  • 1 май 2026 | 18:17
Организаторите на MotoGP обявиха, че от началото на сезон 2027 участията с „уайлд кард“ ще бъдат напълно забранени в кралския клас. Това решение е било взето от Гран При Комисията, която се състои от представители на ФИМ, отборите, производителите и MotoGP.

Забраната на участията с „уайлд кард“ означава, че производители вече няма да могат да използват допълнителни мотори с развойна цел в отделни състезания. Така всичко по-големи новости ще трябва да правят своя състезателен дебют в ръцете на официалните пилоти, а не на тестовите състезатели.

До края на настоящия сезон участията с „уайлд кард“ за производителите, които имат право на такива, ще бъдат позволени, но при едно много важно условие. Те няма да могат да използват 850-кубиковите си мотори за сезон 2027 в състезания през 2026 година.

Снимки: Gettyimages

