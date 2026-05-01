MotoGP забранява участията с "уайлд кард" от 2027 година

Организаторите на MotoGP обявиха, че от началото на сезон 2027 участията с „уайлд кард“ ще бъдат напълно забранени в кралския клас. Това решение е било взето от Гран При Комисията, която се състои от представители на ФИМ, отборите, производителите и MotoGP.

Забраната на участията с „уайлд кард“ означава, че производители вече няма да могат да използват допълнителни мотори с развойна цел в отделни състезания. Така всичко по-големи новости ще трябва да правят своя състезателен дебют в ръцете на официалните пилоти, а не на тестовите състезатели.

Wildcards banned for 2027 in MotoGP, wildcards for MotoGP 850cc machinery banned for 2026, and more updates confirmed by the Grand Prix Commission



До края на настоящия сезон участията с „уайлд кард“ за производителите, които имат право на такива, ще бъдат позволени, но при едно много важно условие. Те няма да могат да използват 850-кубиковите си мотори за сезон 2027 в състезания през 2026 година.

