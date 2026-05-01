  Откриха паметника на Динко Дерменджиев пред "Колежа"

Откриха паметника на Динко Дерменджиев пред "Колежа"

Днес, пред стадион "Христо Ботев" в Пловдив, беше открит паметникът на една от най-големите легенди в историята на Ботев - Динко Дерменджиев. Монументът се намира срещу клубния магазин на "жълто-черните".

На събитието присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, бившият собственик на Левски Тодор Батков и бившият председател на Българския футболен съюз Валентин Михов.

Сред гостите бяха легендите на Локомотив (Пловдив) Христо Бонев и Георги Василев, както и емблематични имена от Ботев - Петър Зехтински, Иван Глухчев и Славчо Хорозов. Присъства и представителният отбор на "канарчетата".

От семейството на Чико бяха съпругата му, синът му и неговата дъщеря, а сред публиката имаше още редица спортни деятели, общественици и фенове. Инициатор на кампанията за изграждането на паметник е Фондация "Жълто и Черно". 

Днес се навършват 7 години от кончината на Динко Дерменджиев. Той е №1 по мачове и голове за Ботев - 447 двубоя и 194 попадения в "А" група. Чико е и един от най-успешните треньори в историята на клуба. 

