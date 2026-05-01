Левски пусна специални артикули в чест на Гунди

От Левски пуснаха специална серия артикули за феновете 3 дни преди годишнината от рождението на Георги Аспарухов - Гунди. Легендата на "сините" трябваше да навърши 83 години на 4 май, но загина трагично в автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 г. заедно със своя съотборник Никола Котков.

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Ето какво написаха от "Герена":

"4 май е специална дата за всеки левскар. На този ден през 1943 година се ражда Георги Аспарухов - Гунди. Човекът, който със своя талант, характер и достойнство остава един от най-светлите символи в историята на Левски.

В навечерието на годишнината от рождението му представяме специална серия артикули, създадена с отговорност към неговата памет и към следата, която остави в сърцата на поколения левскари. Новата серия артикули, посветена на Георги Аспарухов - Гунди, вече е налична в официалния магазин на клуба в Сектор А, както и онлайн".