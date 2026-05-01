Най-успешният азиатски тенисист в историята обяви края на кариерата си

Най-успешният азиатски тенисист за всички времена Кей Нишикори обяви, че ще сложи край на състезателната си кариера.

"Днес трябва да съобщя, че реших да се оттегля от тениса в края на сезона. Изключително горд съм, че успях да достигна най-високо ниво в професионалния тур и че бях част от топ 10 на ранглистата. Усещането да играеш пред пълни трибуни винаги е било невероятно. Иска ми се да можех да продължа да се състезавам, но знам, че дадох всичко от себе си. Щастлив съм, че изминах този път и ще продължа да се боря до края", заяви в изявлението си Нишикори.

36-годишният японец е първият азиатец, който игра финал на турнир от "Големия шлем" при мъжете. Той направи това през 2014 година, когато отстъпи в спора за титлата на Откритото първенство на САЩ пред Марин Чилич. Най-високото класиране, което той достигна в ранглистата, бе четвъртото място през март 2015 година.

Сред останалите значими успехи на Нишикори са бронзовият медал от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година и спечелените 12 титли от турнири на АТP. През последните няколко сезона обаче неговият ранкинг спадна значително в следствие на серия от контузии.

Снимки: Imago