Барселона показа специалната си фланелка за Ел Класико

От Барселона за първи път показаха фланелката, с която ще излязат за сблъсъка си с Реал Мадрид на “Спотифай Камп Ноу” на 10 май. Любопитното е, че именно с победа в Ел Класико каталунците могат да подпечатат титлата си на Испания - нещо, което досега никога не се е случвало в историята на Ла Лига.

Във въпросното дерби Барса ще спази традицията си от последните си няколко шампионатни мача с Реал да рекламира световноизвестни музикални изпълнители на фланелката си в съдействието на основния си спонсор “Спотифай”. В този случай от клуба са решили да рекламират американската певица Оливия Родриго (Olivia Rodrigo) чрез нейните инициали на латиница OR. Тя е сред най-нашумелите музиканти през последните години, като само в “Спотифай” има по над 50 млн. слушатели месечно, а освен това разполага с девет песни, които са събрали над 1 млрд. слушания в платформата.

US artist Olivia Rodrigo to feature on shirt for next el Clásico 🩷https://t.co/COm4gRw7Ch — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2026

От Барселона са избрали за този мач именно Оливия Родриго, тъй като на 12 юни на пазара ще излезе най-новият ѝ албум, озаглавен You seem pretty sad for a girl so in love (“Изглеждаш много тъжна като за влюбено момиче - б.р.”). Така тя се присъединява към Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía and Drake, които в миналото също бяха рекламирани от “блаугранас” за по един мач срещу големия съперник.