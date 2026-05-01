Луис Енрике за критиките след 5:4: Това са шибани мнения

  1 май 2026 | 15:47
  • 594
  • 0

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике, който е близо до това да изведе тима си до втори пореден финал в Шампионската лига, определи резултата 5:4 срещу Байерн (Мюнхен) в полуфинала от вторник като “чудо”. Испанецът обаче не приема критиките относно многото допуснати попадения в резултатния двубой.

“Както и в живота, мнения има навсякъде - започна Енрике. - Не мисля, че е важно да се уважават всички мнения, защото ако едно мнение е шибано, няма защо да го уважаваш... Има хора, които харесват такъв футбол – те са мнозинството, и аз съм един от тях. Но на някои не им допада. Смятам, че доказахме, че повечето хора са се насладили на мача, а това е най-важното“.

Байерн е най-силният съперник, срещу когото съм се изправял с ПСЖ. Но какво ниво показаха и двата тима, какво е нивото на нападателите!? Резултат 5:4 може да изглежда катастрофален за защитите, но ние сме два от най-добрите отбора в отбрана, заедно с Арсенал. Просто беше един по-различен мач“, заяви бившият селекционер на Испания.

„За мен това е уникален футболен мач. Ако обикновено отделям по три часа за анализ, този път за ПСЖ - Байерн ми бяха нужни пет часа. Имаше невероятни отигравания, както в атака, така и в защита, от страна на Байерн. Нямаше нито една защитна грешка, което направи този мач великолепен. Вижте само как се защитаваха Кейн и Дембеле! Невероятно! Трябва да поздравим и двата отбора и да се насладим на двубоя“, възхитен е Енрике.

За предстоящия реванш в сряда бившият треньор на Барселона призна, че Ашраф Хакими ще му липсва. Мароканецът получи контузия.

“Какво трябва да обяснявам за него? Нивото му? Хакими е титуляр, винаги играе на изключително високо ниво. Той е машина, невероятен е. Все едно имаш трима играчи. За съжаление, той няма да бъде в Мюнхен”, съжалява треньорът.

Преди пътуването до Германия на парижани им предстои домакински мач (събота, 18:00 часа) от Лига 1 срещу Лориен.

Още от Футбол свят

Симеоне: Много е трудно да стигнем дотам, където е Атлетико този сезон

Симеоне: Много е трудно да стигнем дотам, където е Атлетико този сезон

  • 1 май 2026 | 14:24
  • 1141
  • 2
Разговорите с Мануел Нойер продължават, обявиха от Байерн

Разговорите с Мануел Нойер продължават, обявиха от Байерн

  • 1 май 2026 | 13:49
  • 679
  • 0
Еди Хау останал доволен от подкрепата след срещата със собствениците

Еди Хау останал доволен от подкрепата след срещата със собствениците

  • 1 май 2026 | 12:55
  • 1161
  • 0
Бившата съпруга на Марадона в съда: Той е убиецът! Заради него почина бащата на детето ми

Бившата съпруга на Марадона в съда: Той е убиецът! Заради него почина бащата на детето ми

  • 1 май 2026 | 12:55
  • 1460
  • 2
Интересът на Реал Мадрид към Моуриньо накара Бенфика да се задейства

Интересът на Реал Мадрид към Моуриньо накара Бенфика да се задейства

  • 1 май 2026 | 12:32
  • 1394
  • 1
ФИФА е получила над 500 милиона заявки за билети за Световното, твърди Инфантино

ФИФА е получила над 500 милиона заявки за билети за Световното, твърди Инфантино

  • 1 май 2026 | 12:15
  • 748
  • 1
Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 9124
  • 52
11-те на Септември (София) и Монтана

11-те на Септември (София) и Монтана

  • 1 май 2026 | 16:23
  • 361
  • 0
Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

  • 1 май 2026 | 14:59
  • 8486
  • 14
Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

  • 1 май 2026 | 11:58
  • 26892
  • 121
ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

  • 1 май 2026 | 13:06
  • 10177
  • 13
Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 15305
  • 30