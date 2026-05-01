Луис Енрике за критиките след 5:4: Това са шибани мнения

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике, който е близо до това да изведе тима си до втори пореден финал в Шампионската лига, определи резултата 5:4 срещу Байерн (Мюнхен) в полуфинала от вторник като “чудо”. Испанецът обаче не приема критиките относно многото допуснати попадения в резултатния двубой.

“Както и в живота, мнения има навсякъде - започна Енрике. - Не мисля, че е важно да се уважават всички мнения, защото ако едно мнение е шибано, няма защо да го уважаваш... Има хора, които харесват такъв футбол – те са мнозинството, и аз съм един от тях. Но на някои не им допада. Смятам, че доказахме, че повечето хора са се насладили на мача, а това е най-важното“.

“Байерн е най-силният съперник, срещу когото съм се изправял с ПСЖ. Но какво ниво показаха и двата тима, какво е нивото на нападателите!? Резултат 5:4 може да изглежда катастрофален за защитите, но ние сме два от най-добрите отбора в отбрана, заедно с Арсенал. Просто беше един по-различен мач“, заяви бившият селекционер на Испания.

„За мен това е уникален футболен мач. Ако обикновено отделям по три часа за анализ, този път за ПСЖ - Байерн ми бяха нужни пет часа. Имаше невероятни отигравания, както в атака, така и в защита, от страна на Байерн. Нямаше нито една защитна грешка, което направи този мач великолепен. Вижте само как се защитаваха Кейн и Дембеле! Невероятно! Трябва да поздравим и двата отбора и да се насладим на двубоя“, възхитен е Енрике.

За предстоящия реванш в сряда бившият треньор на Барселона призна, че Ашраф Хакими ще му липсва. Мароканецът получи контузия.

“Какво трябва да обяснявам за него? Нивото му? Хакими е титуляр, винаги играе на изключително високо ниво. Той е машина, невероятен е. Все едно имаш трима играчи. За съжаление, той няма да бъде в Мюнхен”, съжалява треньорът.

Преди пътуването до Германия на парижани им предстои домакински мач (събота, 18:00 часа) от Лига 1 срещу Лориен.