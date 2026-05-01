Огромни проблеми за Флойд Мейуедър заради дългове

Данъчните власти на САЩ уведомиха Флойд Мейуедър, че ще анулират паспорта му заради финансови проблеми, в които се намира многократният световен шампион.

След като спечели бронзов медал на Олимпийските игри през 1996 г., Флойд Мейуедър премина към професионалния бокс. Последва кариера от над две десетилетия, през която боксьорът от Гранд Рапидс, Мичиган, остана непобеден.

С баланс от 50 победи, Мейуедър е спечелил 15 световни титли в 5 категории и е натрупал състояние от един милиард долара. Въпреки това, финансовото състояние на бившия спортист е изключително трудно.

Лошите инвестиции и разточителният начин на живот на Мейуедър го разориха и го хвърлиха в множество дългове. Според списание Ring, последният удар му е нанесен от американските данъчни власти, които заплашиха Мейуедър, че ще му отнемат паспорта заради дългове към държавата.

Според Daily Mail, 49-годишният мъж има неплатени данъци на стойност 7,25 милиона долара. За да избегне отнемането на паспорта си, той трябва да постигне споразумение с Министерството на правосъдието на САЩ.

През последните години Мейуедър премина през няколко съдебни процеса и беше принуден да продаде частния си самолет и няколко вили в Бевърли Хилс и Маями. Въпреки това, „Money“ все още не е успял да изплати дълговете си.

Тази година Мейуедър трябваше да се бие с Мани Пакиао, 11 години след предишния им дуел. Остава да видим дали това ще бъде възможно, предвид проблемите му.

Освен това, на 27 юни Мейуедър има насрочен демонстративен мач с Майк Замбидис в Атина, столицата на Гърция. Ако данъчните власти доведат докрай процедурата и паспортът на Флойд бъде отнет, тогава той ще трябва да отмени и дуела в Атина.

Последната професионална битка на Мейуедър беше на 26 август 2017 г., на 40-годишна възраст. Той победи Конър Макгрегър в T-Mobile Arena в Парадайз, Невада. Последният му демонстративен мач беше на 24 август 2024 г., на 47-годишна възраст, а негов противник беше Джон Готи III.