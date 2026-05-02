ПСЖ ще прави нова крачка към титлата

В съботната вечер Пари Сен Жермен ще посрещне деветия в подреждането в Лига 1 Лориен. Домакините влизат в мача с комфортна преднина от 6 точки пред Ланс, събирайки 69 пункта след 30 изиграни мача.



За „мерлузите“, които имат 41 точки, двубоят е възможност да прекъснат негативната си серия срещу най-силния отбор във Франция.

Очаква се ПСЖ да заложи на традиционната си формация 4-3-3, фокусирана върху владеенето на топката и високата преса. Луис Енрике обаче ще бъде принуден да прави ротации заради натоварения график.



От друга страна, Лориен вероятно ще се подреди в компактно 3-4-2-1, разчитайки на здрава защита и бързи преходи в атака. Основната цел на гостите ще бъде да експлоатират евентуалната умора в редиците на парижани след интензивните им мачове в Европа.

Формата на домакините е впечатляваща – те спечелиха четири от последните си пет мача във всички турнири. Най-забележителен бе успехът им над Байерн (Мюнхен) с 5:4 в първия полуфинал в Шампионската лига преди няколко дни. В първенството парижани записаха чисти победи над Анже (3:0) и Нант (3:0).



Лориен изпитва сериозни трудности, като допусна три загуби в последните си пет срещи, включително поражение с 2:3 от Страсбург в последния кръг.

ПСЖ ще бъде без няколко ключови фигури. Ашраф Хакими и вратарят Люка Шевалие са аут поради контузии, а защитникът Иля Забарний и нападателят Гонсало Рамош са наказани. Тежестта в предни позиции ще падне върху Брадли Баркола и Усман Дембеле, които имат по 10 гола през сезона.



За Лориен основната заплаха ще бъде Амаду Бамба Диенг, който е водещ реализатор на тима с 9 попадения, подпомаган от Пабло Пажис, също с 9 гола.

Статистиката от последните двуоби показва, че Лориен не е съперник за подценяване. Последната среща между двата тима през октомври 2025 г. завърши при равенство 1:1. Интересен факт е, че през април 2023 г. Лориен успя да шокира парижани, печелейки с 3:1 като гост.



ПСЖ обаче доминира в общия баланс, като последната им убедителна победа бе с 4:1 през април 2024 г., когато Усман Дембеле и Килиан Мбапе отбелязаха по два гола.

