Европейска купа по савате ще се проведе през този уикенд в Пловдив

Европейска купа по савате ще се проведе през този уикенд в Пловдив. Събитието на 2 и 3 май в зала "Сила" се осъществява с подкрепата на фондация "Съвет за спортно развитие – Пловдив".

"Бойните спортове са сред най-масовите и се практикуват от хиляди деца. Те възпитават в дисциплина и самоконтрол. Тренировките изискват постоянство, спазване на правила и уважение към треньора и противника, което изгражда навици, полезни и извън залата. За това и "Съвет за спортно развитие – Пловдив" реши да подкрепи Европейската купа по савате", заяви председателят на фондацията Иван Пашов.

В състезанието ще вземат участие отбори от България, Франция, Белгия, Австрия, Унгария, Швейцария, Румъния, Сърбия, Гърция, Азербайджан и други.

Костадин Стойков от Пловдив ще защитава шампионския си пояс срещу френски претендент. Миналата година той постигна победа с нокаут във втория рунд.

В надпреварата ще участва набиращата все по-голяма популярност млада пловдивска певица Елизабет Армен.

Програма:

2 май от 10:00 ч. – вход свободен

3 май от 10:00 ч. – вход свободен

3 май от 19:00 ч. ще се проведе традиционната Savate Pro гала вечер "TOP SPFL 06".

Вход:

Трибуна – 10 евро

Ринг – 20 евро

Безплатни билети за студенти при представяне на студентска книжка