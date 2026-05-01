  3. Европейска купа по савате ще се проведе през този уикенд в Пловдив

Европейска купа по савате ще се проведе през този уикенд в Пловдив

  • 1 май 2026 | 15:01
Европейска купа по савате ще се проведе през този уикенд в Пловдив

Европейска купа по савате ще се проведе през този уикенд в Пловдив. Събитието на 2 и 3 май в зала "Сила" се осъществява с подкрепата на фондация "Съвет за спортно развитие – Пловдив".

"Бойните спортове са сред най-масовите и се практикуват от хиляди деца. Те възпитават в дисциплина и самоконтрол. Тренировките изискват постоянство, спазване на правила и уважение към треньора и противника, което изгражда навици, полезни и извън залата. За това и "Съвет за спортно развитие – Пловдив" реши да подкрепи Европейската купа по савате", заяви председателят на фондацията Иван Пашов.

В състезанието ще вземат участие отбори от България, Франция, Белгия, Австрия, Унгария, Швейцария, Румъния, Сърбия, Гърция, Азербайджан и други.

Костадин Стойков от Пловдив ще защитава шампионския си пояс срещу френски претендент. Миналата година той постигна победа с нокаут във втория рунд.

В надпреварата ще участва набиращата все по-голяма популярност млада пловдивска певица Елизабет Армен.

Програма:

 2 май от 10:00 ч. – вход свободен 

3 май от 10:00 ч. – вход свободен  

3 май от 19:00 ч. ще се проведе традиционната Savate Pro гала вечер "TOP SPFL 06".

Вход:

 Трибуна – 10 евро

 Ринг – 20 евро  

Безплатни билети за студенти при представяне на студентска книжка

Още от Бойни спортове

Тервел Пулев гостува в свищовското училище "Цветан Радославов"

Тервел Пулев гостува в свищовското училище "Цветан Радославов"

  • 30 апр 2026 | 20:50
  • 1266
  • 0
Опит и амбиция: Адегбуи излиза срещу Динев на SENSHI 31 Gladiators

Опит и амбиция: Адегбуи излиза срещу Динев на SENSHI 31 Gladiators

  • 30 апр 2026 | 17:41
  • 350
  • 0
Тинко Банабаков влиза в битка за титла на WBA

Тинко Банабаков влиза в битка за титла на WBA

  • 30 апр 2026 | 14:01
  • 288
  • 1
Джак Дела Мадалена: Не спах няколко вечери след загубата от Махачев

Джак Дела Мадалена: Не спах няколко вечери след загубата от Махачев

  • 30 апр 2026 | 13:45
  • 919
  • 0
Михаил Велчовски: Участието ми на SENSHI 31 e по-специално

Михаил Велчовски: Участието ми на SENSHI 31 e по-специално

  • 30 апр 2026 | 13:30
  • 1098
  • 0
Министър Илиев награди медалистите от Европейското първенство по борба

Министър Илиев награди медалистите от Европейското първенство по борба

  • 30 апр 2026 | 12:59
  • 342
  • 0
Водещи Новини

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 9112
  • 52
11-те на Септември (София) и Монтана

11-те на Септември (София) и Монтана

  • 1 май 2026 | 16:23
  • 352
  • 0
Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

  • 1 май 2026 | 14:59
  • 8472
  • 14
Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

  • 1 май 2026 | 11:58
  • 26866
  • 121
ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

  • 1 май 2026 | 13:06
  • 10164
  • 13
Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 15296
  • 30