Испания нанесе важен удар в Европа за сметка на Германия

Тази седмица в европейските клубни турнири се оказа почти перфектна за испанския футбол. Победата на Райо Валекано срещу Страсбург (1:0) и равенството на Атлетико Мадрид с Арсенал (1:1) затвърдиха втората позиция на Испания в ранглистата на УЕФА, която носи като награда допълнително, пето място в следващото издание на Шампионската лига. Иначе Англия вече си гарантира другата пета квота.

🚨 🇪🇸 Spain are on the brink of SECURING an extra Champions League spot!



✅ 🇪🇸 Rayo Vallecano added them +0.250 points as they defeated Strasbourg tonight!



❌ 🇩🇪 Germany added NO POINTS this week as Freiburg lost in last minute away at Braga! pic.twitter.com/Xhtpdz4EA7 — Football Rankings (@FootRankings) April 30, 2026

Загубите на двата германски представителя – Байерн в Шампионската лига и Фрайбург в Лига Европа – позволиха на Испания дори да увеличи преднината си в коефициентите. Към момента испанците имат 21.534 точки срещу 21.214 за Германия. Лидер в подреждането остава Англия с 26.680 точки, уточнява “Ас”.

Разликата между Испания и Германия може да се окаже напълно достатъчна, освен ако не настъпи драстичен обрат. Остават само по два мача до края на европейските клубни турнири – реваншите от полуфиналите и финалите. Сценарият, който би навредил на испанските амбиции, е Райо и Атлетико да отпаднат в реваншите, а в същото време Фрайбург и Байерн да направят обрати и да се класират за финалите.

Но дори при такъв развой, може да се наложи някой от германските отбори да спечели европейски трофей, за да се стигне до изпреварване в ранглистата. Ако това не се случи, петият в класирането на Ла Лига ще получи право на директно участие в Шампионската лига. В момента тази позиция се заема от Бетис, който има шест точки аванс прес следващия пет кръга преди края.