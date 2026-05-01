  • 1 май 2026 | 10:47
  • 1186
  • 1
Испания нанесе важен удар в Европа за сметка на Германия

Тази седмица в европейските клубни турнири се оказа почти перфектна за испанския футбол. Победата на Райо Валекано срещу Страсбург (1:0) и равенството на Атлетико Мадрид с Арсенал (1:1) затвърдиха втората позиция на Испания в ранглистата на УЕФА, която носи като награда допълнително, пето място в следващото издание на Шампионската лига. Иначе Англия вече си гарантира другата пета квота.

Загубите на двата германски представителя – Байерн в Шампионската лига и Фрайбург в Лига Европа – позволиха на Испания дори да увеличи преднината си в коефициентите. Към момента испанците имат 21.534 точки срещу 21.214 за Германия. Лидер в подреждането остава Англия с 26.680 точки, уточнява “Ас”.

Разликата между Испания и Германия може да се окаже напълно достатъчна, освен ако не настъпи драстичен обрат. Остават само по два мача до края на европейските клубни турнири – реваншите от полуфиналите и финалите. Сценарият, който би навредил на испанските амбиции, е Райо и Атлетико да отпаднат в реваншите, а в същото време Фрайбург и Байерн да направят обрати и да се класират за финалите.

Но дори при такъв развой, може да се наложи някой от германските отбори да спечели европейски трофей, за да се стигне до изпреварване в ранглистата. Ако това не се случи, петият в класирането на Ла Лига ще получи право на директно участие в Шампионската лига. В момента тази позиция се заема от Бетис, който има шест точки аванс прес следващия пет кръга преди края.

Още от Футбол свят

Тръмп обяви, че е съгласен Иран да участва на Световното първенство

  • 1 май 2026 | 08:14
  • 1537
  • 2
Салах води преговори с Фенербахче

  • 1 май 2026 | 06:35
  • 4509
  • 2
Инфантино: Иран със сигурност ще играе на Мондиал 2026

  • 1 май 2026 | 06:11
  • 2818
  • 1
Нико Ковач: Байерн и ПСЖ са над всички, другите просто ги гледат

  • 1 май 2026 | 05:48
  • 1929
  • 0
Юлиан Шустер: Много е тежко, когато загубиш с късен гол

  • 1 май 2026 | 05:23
  • 2891
  • 0
Бернардо Силва е готов да чака Барселона

  • 1 май 2026 | 04:57
  • 3510
  • 0
Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на "Герена"

  • 1 май 2026 | 11:58
  • 7061
  • 34
Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 7898
  • 22
Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

  • 1 май 2026 | 07:40
  • 6625
  • 5
Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  • 1 май 2026 | 07:20
  • 3767
  • 9
ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
  • 34735
  • 79
Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

  • 1 май 2026 | 09:33
  • 3565
  • 4