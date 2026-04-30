  3. Камата ще добави още един медал в Залата на славата

Камата ще добави още един медал в Залата на славата

  • 30 апр 2026 | 23:22
  • 455
  • 0
Камата ще добави още един медал в Залата на славата

Легендата на българския футбол Христо Стоичков е свикнал да печели. Той беше на страната на победителите в демонстративния турнира на ФИФА в навечерието на Конгреса на световната футболна централа във Ванкувър.

Стоичков и съотборниците му, сред които бившият италиански национал Деметрио Албертини, надвиха на полуфиналите тима на УЕФА, за който игра президентът на БФС Георги Иванов.

Още един златен медал!￼￼￼ С отбора на ФИФА и президента Джани Инфантино спечелихме мача на легендите преди конгреса във Ванкувър!￼￼￼ Изживяването беше страхотно!￼￼￼ Винаги съм обичал златото! Медалът съвсем скоро ще е в моята зала на славата!￼￼￼”, похвали се Камата.

По-късно той участва в представяне на купата, която ще получи световния шампион. Компания на Стоичков правеха големи фигури в световния футбол като Карло Анчелоти, Бора Милутонович и Давор Шукер.

