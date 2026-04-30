Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  Ива Ереминова грабна среброто на турнира по скокове във вода в Берген

Ива Ереминова грабна среброто на турнира по скокове във вода в Берген

  • 30 апр 2026 | 20:58
Българката Ива Ереминова спечели сребърен медал на еднометров трамплин на силния международен турнир по скокове във вода, проведен в Берген (Норвегия).

Ереминова направи отлично състезание и събра актив от 343,90 точки, което ѝ отреди второто място в крайното класиране.

Шампионка стана представителката на Франция Амели Бейо с 358,20 точки. Бронзовото отличие заслужи състезателката на Швеция Зои Люндин, която завърши с 330,90 точки.

С представянето си Ива Ереминова затвърди добрата си форма и показа, че е сред водещите състезателки в дисциплината на международната сцена.

Следвай ни:

