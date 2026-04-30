Тервел Пулев гостува в свищовското училище "Цветан Радославов"
  3. Тервел Пулев гостува в свищовското училище "Цветан Радославов"

Тервел Пулев гостува в свищовското училище "Цветан Радославов"

  • 30 апр 2026 | 20:50
Тервел Пулев гостува в свищовското училище "Цветан Радославов"

Изтъкнатият ни боксьор Тервел Пулев бе гост на Средно училище “Цветан Радославов” в Свищов.

“Голям шампион на гости на СУ „Цветан Радославов“!

Днес имахме честта да посрещнем един от най-успешните български боксьори и пример за висок спортен дух – Тервел Пулев”, написаха на официалния си профил във Фейсбук от училището по повод гостуването на изтъкнатия ни спортист.

“Основният акцент на срещата беше върху неоспоримите ползи от спорта и системната грижа за тялото като печеливша формула за успех и изграждане на силен характер. Тервел сподели със завладяваща искреност, че дисциплината в залата е пряк път към дисциплината в живота.

Защо това е важно?

Примерът: Когато доказан спортист застане пред младите хора, думите за постоянство оживяват.

Мотивацията: Вярваме, че не само големите шампиони, но и ние – учителите – трябва да бъдем ежедневният двигател и вдъхновител за нашите ученици.

Спортът не е само медали, той е здраве, воля и самочувствие! Благодарим на Тервел Пулев за ценните уроци и за това, че показа на децата ни, че върховете се изкачват с труд и вяра.

Здраво тяло, силен дух, успешно бъдеще!”, допълниха от училището в Свищов.

Снимка: СУ Цветан Радославов / Фейсбук

