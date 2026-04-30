Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Как терапията вдъхнови Марта Костюк

Как терапията вдъхнови Марта Костюк

  • 30 апр 2026 | 15:28
  • 359
  • 0
Марта Костюк беше в необичайно настроение в сряда, след като победи Линда Носкова в два сета и се класира за полуфиналите на WTA 1000 в Мадрид. Намираща се в серия от девет поредни победи — най-дългата в кариерата ѝ на ниво WTA Тур — и след титлата си в Руан, 23-годишната тенисистка призна в пресконференцията след мача, че се намира в силен момент.

„Играя добър тенис през цялата година“, каза Костюк. „Просто имах много труден жребий в Индиън Уелс и Маями. Честно казано, след тези мачове не бях чак толкова разочарована. Чувствам, че съм изградила увереност просто чрез работата, която влагам, и това по някакъв начин не беше свързано с резултатите.

Не мисля, че играх невероятно в Индиън Уелс и Маями, но тъй като продължих да работя и да вървя напред — знаете, помага да бъдеш възможно най-стабилен емоционално и физически, за да издържаш в различни ситуации, независимо дали става дума за тежки загуби, или просто за трудни дни. Мисля, че се справям с това много по-добре, отколкото преди, така че го понасям по-добре. Това помага за общото усещане.“

С настъпването на май и първа титла от категория WTA 1000, която все още е възможна, Костюк вече е изравнила най-добрите си постижения в кариерата с три полуфинала и два финала през този сезон. Четирите ѝ победи над тенисистки от Топ 10 през 2026 г. отстъпват единствено на петте, които постигна през 2024 г. — а всички те са дошли в два сета.

Костюк заяви, че промяната не е дошла от техническа революция, а от терапия и зрялост.

„Определено помага да станеш по-зрял в този смисъл“, каза тя. „Но бих казала, че ходя на терапия от много години и винаги съм искала да променя цялостната си перспектива към тениса. За мен той винаги е бил много, много емоционален и изразходвах много енергия. Всичко имаше толкова голямо значение за мен. Независимо дали ставаше дума за победи или загуби, беше много трудно да живея в тази постоянна вътрешна емоционална бомбардировка.

Мисля, че терапията помогна много, както и това да бъда отворена към навлизането в неудобни теми. Това не е лесен път. Бих казала, че е много грозен път. Но винаги съм знаела как искам да бъда на корта и как не искам да бъда на корта.“

Резултатите говорят сами за себе си. С изключение на загубата в първия кръг на Australian Open, Костюк изглежда като различна състезателка през 2026 г. Тя е с общ баланс 15-4, перфектна 9-0 на клей и се доближава до завръщане в Топ 20.

Още по-важното, по думите ѝ, е, че най-накрая е щастлива, докато го прави.

„Говорих вчера със Сандра Заневска за това как дори когато стигнах до онзи финал в Сан Диего, целият турнир беше катастрофа за мен психически“, каза Костюк. „Унищожавах се вътрешно. Казах ѝ: ‘Да, стигнах до този финал, но не искам да печеля по този начин.’

Така че за мен победата на всяка цена не беше вариант вече много години и се опитвах да променя този разказ в главата си. И това проработи, защото ставаш по-постоянен. Просто излизаш на корта, вършиш си работата и не се привързваш емоционално към нея. Независимо дали печелиш, или губиш, просто продължаваш да работиш и да ставаш по-добър човек и играч — и това е.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

