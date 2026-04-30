Ветераните на Левски отчетоха успешна първа година

Сдружение „Левски-Ветерани“ проведе редовно годишно отчетно събрание, на което бе направен подробен анализ на дейността на организацията една година след нейното създаване. Легендите на „синия“ клуб приеха финансовия отчет и очертаха плановете си за бъдещо развитие, като същевременно изразиха категорична позиция относно настоящето и бъдещето на Левски.

​Първата година от съществуването на сдружението бе определена като изключително ползотворна в структурно и организационно отношение. По време на събранието бяха отчетени проведените турнета и изиграните мачове, които върнаха синята емоция в различни точки на страната. Ветераните подчертаха, че основната цел остава съхраняването на левскарския дух и приемствеността между поколенията.

​Ключов момент в събранието бе официалното изразяване на пълна подкрепа за новия собственик на ПФК Левски Атанас Бостанджиев. Ветераните застават твърдо зад неговите усилия за стабилизиране и развитие на клуба.

​В тази връзка Общото събрание даде мандат на председателя Манол Иванов да инициира среща с г-н Бостанджиев. Целта на разговорите ще бъде обсъждане на бъдещата съвместна дейност и синхронизиране на инициативите между клуба и ветераните.

​В рамките на заседанието бяха гласувани и персонални промени в ръководния орган на сдружението. От Управителния съвет отпаднаха Стефан Василев и Стефан Аладжов. На тяхно място бяха избрани Илиян Симеонов и Станислав Ангелов.

​Ветераните на Левски остават активен фактор в обществения живот на клуба, готови да помагат с опита и авторитета си за просперитета на синята идея.