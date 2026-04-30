Тинко Банабаков влиза в битка за титла на WBA

На 16.05, на датска земя, българският боксьор Тинко Банабаков влиза в една от най-важните си битки до момента. Боецът от Велико Търново ще получи възможността да спечели балтийската титлата на WBA в категория супер перо, изправяйки се срещу опитен съперник - Ахмад Ел Ахмад, който е с впечатляващата статистика от 11:0, съобщават от "Неформално с Георги Петков".

Двубоят в Брьондби ще се проведе под егидата на Ryadh Season, Ring, GoldStar и Primetime Boxing. Професионалният боксьор за последно се качи на ринга през лятото на 2025-а, когато победи със съдийско решение опонент от Узбекистан. Това бе десета професионална среща за българина.