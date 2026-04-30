Джак Дела Мадалена: Не спах няколко вечери след загубата от Махачев

Джак Дела Мадалена никога не беше губил в UFC преди да се изправи срещу Ислам Махачев, а резултатът от този сблъсък не е бил лесен за преглъщане.

Тази събота Дела Мадалена ще се опита да се върне на победния път след разочароващото си представяне срещу Махачев. Австралиецът ще се изправи срещу Карлос Пратес в главния двубой на UFC Пърт. Това е първият двубой за Джей Ди Ем след загубата на титлата в полусредна категория на UFC 322 през миналия ноември. Той е съсредоточен върху предстоящата задача, въпреки че признава, че поражението от Махачев му е тежало.

„Това е част от играта“, заяви Дела Мадалена по време на медийния ден на UFC Пърт в сряда. „Победи и загуби – това е същността на този спорт. Да, преследваше ме няколко нощи, със сигурност, но винаги съм очаквал да се изправя пред някои от големите предизвикателства. Карлос определено беше някой, срещу когото мислех, че ще се бия в даден момент. Щеше да е хубаво да се бия с него като шампион, но просто не се получи така“

Махачев спечели с категорично съдийско решение срещу Дела Мадалена, като го контролираше на земята с борба в продължение на пет рунда и не му даде никаква възможност да покаже динамичния си страйкинг, който го направи шампион. Това беше първата загуба за австралийската звезда, след като започна кариерата си в UFC с осем поредни победи. За щастие на Дела Мадалена, Ню Йорк му е предложил много начини да се справи със загубата.

„Просто ядох много пица в Ню Йорк“, каза Дела Мадалена. „Насладих се на града. Да, просто си проправих път през града с ядене, а след като се прибрах, беше малко тъжно, но това е спортът. Именно потенциалът за загуба прави победата толкова сладка.“

През петте месеца след битката с Махачев, Дела Мадалена и неговият екип са имали достатъчно време да анализират какво се е объркало и са уверени, че петте рунда с най-добрия боец в света само ще го направят по-добър.

„Очевидно някои технически неща не се получиха в битката, така че се върнахме, разгледахме ги, потърсихме причините, поради които не успяхме да ги приложим, и се опитахме да надградим. Но да, стилистично двубоят [срещу Пратес] е съвсем различен“, каза Дела Мадалена, като по-късно добави: „В самата битка, предполагам, трябваше да работя повече с краката. Вероятно трябваше да бъда по-спокоен. Мисля, че бях твърде емоционален, но това са нещата, от които си взимаш поука и се връщаш по-добър.“