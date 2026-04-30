Михаил Велчовски: Участието ми на SENSHI 31 e по-специално

Пред Михаил Велчовски стои страхотна възможност за кариерата му като професионален кикбоксьор. Спортистът от Враца ще вземе участие в резервен двубой от Гран При турнира на международната верига SENSHI в категория до 70 килограма.

При победа в дуела с испанеца Андрес Касадо възпитаникът на СК "Десант" ще има възможност да се включи в основната схема на турнира, ако някой от осемте участници в него се откаже от втория или третия си двубой на вечерта. Именно това прави това участие на ринга на SENSHI по-специално за Велчовски.

В студиото на "Sportal Fight Club" експлозивният и комбинативен кикбоксьор разкри част от методите си на подготовка и възстановяване преди събитието SENSHI 31, което ще се проведе на 30.05 (събота) в Античния театър в Пловдив.

Четирикратният шампион по кикбокс на България коментира и миналото Гран При на SENSHI, което бе спечелено от друг възпитаник на "Десант" - Жулиен Риков. 19-годишният боец от Добрич сътвори сензация през месец февруари във Варна, когато надделя над трима по-опитни съперници от чужбина в рамките на една вечер.

Михаил Велчовски заяви категорично в разговора с Борис Тонев, че и той е готов да изиграе три битки за една вечер на 100%.

Вижте целия разговор с професионалния кикбоксьор тук:

Джак Дела Мадалена: Не спах няколко вечери след загубата от Махачев

Министър Илиев награди медалистите от Европейското първенство по борба

Поредна висока оценка за българския бокс

Стрикланд има решение за сблъсък с Чимаев преди UFC 328: Ще го застрелям

Бивш боец е признат за виновен в убийство, грозят го до 48 години затвор

Хамзат Чимаев отклони предизвикателството на олимпийския шампион Кайл Снайдер

Левски с интерес към хърватски защитник

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Започват полуфиналите в Лига Европа

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

„Лигата на талантите" с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

