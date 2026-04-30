Министър Илиев награди медалистите от Европейското първенство по борба

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди медалистите от Европейското първенство по борба в Тирана, Албания. Националните ни състезатели спечелиха шест медала – един златен, два сребърни и три бронзови.

В класическия стил Кирил Милов триумфира в категория до 97 кг, Семен Новиков се окичи със сребро при 87-килограмовите, а Стефан Григоров заслужи бронз в категория до 55 кг.

В свободния стил Ахмед Батаев донесе сребърно отличие в категория до 92 кг, докато Ахмед Магамаев се нареди трети при 97-килограмовите.

При жените Биляна Дудова също се качи на почетната стълбичка, завоювайки бронз в категория до 62 кг.

„Гордея се с вашите успехи и отдаденост. Вие доказвате, че българската борба продължава да бъде сред водещите сили в Европа. Тези медали са резултат от много труд, дисциплина и силен дух“, заяви министър Илиев.

България завърши на четвърто място в класирането по медали, като пред нас се наредиха Украйна, Азербайджан и Турция.

