Поредна висока оценка за българския бокс

Световната купа в Бразилия донесе още един сериозен успех за българския бокс. Освен бронзовия медал, спечелен от Ясен Радев при 55-килограмовите, родната школа се отличи и със сериозно съдийско признание.

“Павел Павлов бе един от най-изявените рефери, ръководили срещите на ринга във Фоз до Игуасу. Той имаше честта да бъде натоварен с много сериозни наряди, включително и битки за медали. Българинът обаче се справи по най-добрия начин с всички двубои, които трябваше да проследи, както на ринга, така и извън него”, посочват от Българската федерация по бокс.