Бивш боец е признат за виновен в убийство, грозят го до 48 години затвор

Лумумба Сайърс, който се е състезавал се в миналото за организации като Strikeforce и BKFC, беше признат за виновен по обвинение в убийство втора степен във вторник в Колорадо. Присъдата дойде след двуседмичен съдебен процес, свързан със застрелването на мъж през 2024 г.

Окръжната прокуратура на окръзите Адамс и Брумфийлд обяви решението в прессъобщение, след като съдебните заседатели го признаха за виновен по три обвинения: убийство втора степен, подправяне на веществени доказателства и опит за подправяне на веществени доказателства. Първоначално прокурорите настояваха за обвинение в убийство първа степен, което носи потенциална доживотна присъда. В крайна сметка Сайърс беше осъден за убийство втора степен и сега е изправен пред възможността да получи до 48 години затвор. Според съдебните документи, получени от "MMA Fighting" след ареста на Сайърс, убийството е било отмъщение. Смята се, че ветеранът е застрелял мъж, за когото е вярвал, че е замесен в смъртта на сина му.

Жертвата, по-късно идентифицирана като 28-годишния Малкълм Уотсън, се предполага, че е била приятел на мъж, обвинен преди това в убийството на сина на Сайърс при стрелба през август 2023 г. Заподозрян на име Тайрел Бракстън е бил арестуван във връзка с убийството на сина на боеца, но обвиненията срещу него впоследствие са били свалени.

В клетвената декларация по ареста на Сайърс се посочва, че „това убийство вероятно е било в отговор или отмъщение“, но не се уточнява по-нататъшна връзка между Уотсън и Бракстън. Според доклада Уотсън е бил на рожден ден, когато свидетел твърди, че Сайърс се е приближил и го е прострелял „в главата от близко разстояние“. Твърди се, че след това Сайърс се е върнал до тялото на Уотсън и се е опитал да стреля втори път, но пистолетът му засякъл. Свидетели твърдят, че Сайърс е взел ключове от джоба на Уотсън и се е опитал да подхвърли пистолет близо до тялото му.

По време на процеса, според Denver Post, адвокатите на Сайърс са твърдели, че ветеранът е поздравил Уотсън на партито, но друг човек е извършил убийството. При ареста му полицията е открила нерегистриран пистолет у Сайърс, но той не е бил оръжието, използвано за убийството на Уотсън.

Съдията от Окръжния съд на окръг Адамс, Джефри Ръф, ще определи наказанието, когато Сайърс се яви отново в съда на 24 юли.

Сайърс се би за последно през март 2024 г., когато участва в събитие на BKFC в Денвър. В своята ММА кариера той е най-известен с престоя си в Strikeforce, където се изправи срещу редица известни имена, включително Антъни Смит, Дерек Брънсън и Скот Смит.