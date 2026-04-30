Валери Свиленов: Няма да ги подценим

В събота, Ботев (Ихтиман) приема Германея (Сапарева баня). Срещата е от 30-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Съперникът вече изпадна. Това обаче му дава възможност да доиграе първенството без напрежение. Със сигурност няма да го подценим. Искаме да вземем максимума от оставащите двубои до края на сезона. За да го направим, трябва да бием Германея. Мачът ни с тях е като контролен преди да излезем във финала за купата на Аматьорската лига“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.