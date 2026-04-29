Финалният турнир от държавното първенство по баскетбол за юноши ще се състои в София

  • 29 апр 2026 | 19:51
Финалният турнир от държавното първенство по баскетбол за юноши до 19 години ще се проведе в София.

Надпреварата ще се състои в периода от 6 до 10 май в зала "ЦСКА".

Участие в турнира ще вземат общо осем отбора. Те ще бъдат разделени в две групи с по четири състава.

В група А са тимовете на Черно море Тича, Миньор 2015, Балкан и Спартак Плевен, докато в група Б са отборите на ЦСКА, Шумен, БУБА Баскетбол и Академик Бултекс 99, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Програма на турнира:

6 май (сряда):

11:00 Миньор 2015 - Балкан

13.00 Черно море Тича - Спартак Плевен

15:30 Шумен - БУБА Баскетбол

17:30 ЦСКА - Академик Бултекс 99

7 май (четвъртък):

11:00 Балкан - Черно море Тича

13:00 Спартак Плевен - Миньор 2015

15:30 Академик Бултекс 99 - Шумен

17:30 БУБА Баскетбол - ЦСКА

8 май (петък):

11:00 Черно море Тича - Миньор 2015

13:00 Балкан - Спартак Плевен

15:30 БУБА Баскетбол - Академик Бултекс 99

17:30 ЦСКА - Шумен

9 май (събота):

13:00 А3 - Б4 /1/

15:00 Б3 - А4 /2/

17:00 А1 - Б2 /3/

19:00 Б1 - А2 /4/

10 май (неделя):

11:00 7 - 8 място - Загубил от /1/ срещу загубил от /2/

13:00 5 - 6 място - Победител от /1/ срещу победител от /2/

16:00 3 - 4 място - Загубил от /3/ срещу загубилот /4/

18:00 1 - 2 място - Победител от /3/ срещу победител от /4/

Остин Рийвс се надява да се завърне за петия мач срещу Хюстън

Везенков с шевове на лицето след победата над Монако

Кевин Дюрант ще пропусне петия мач от серията на Хюстън срещу Лейкърс

Никс разгромиха Хоукс за преднина от 3-2 в серията

Селтикс колабираха, 76ърс запазиха надежди

Сан Антонио Спърс продължава в плейофите за първи път от 2017 година

ЦСКА 0:0 Лудогорец, Родригес за малко не направи дузпа след голяма глупост

Финал №3 в efbet Супер Волей: Левски 1:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Григор Димитров загуби от №312 в света

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

