  3. Стара Загора приема финалите при девойките

Стара Загора приема финалите при девойките

  • 29 апр 2026 | 16:47
Финалният турнир за девойки тази година ще се проведе в Стара Загора. Зала "Общинска" ще бъде домакин на срещите от 6 до 10 май.

В надпреварата ще се включат общо пет тима. Това са Шампион 2006, Локомотив София, Септември 97, Берое Стара Загора и Рилски спортист.

Ето и програмата на турнира:

6 май (сряда):

16:00 ч. - Локомотив София - Рилски спортист

18:00 ч. - Берое Стара Загора - Септември 97

7 май (четвъртък):

16:00 ч. - Септември 97 - Локомотив София

18:00 ч. - Шампион 2006 - Берое Стара Загора

8 май (петък):

16:00 ч. - Рилски спортист – Септември 97

18:00 ч. - Локомотив София - Шампион 2006

9 май (събота):

16:00 ч. - Шампион 2006 - Рилски спортист

18:00 ч. - Берое Стара Загора - Локомотив София

10 май (неделя):

14:00 ч. - Септември 97 - Шампион 2006

16:00 ч. - Рилски спортист - Берое Стара Загора

