Кевин Дюрант ще пропусне петия мач от серията на Хюстън срещу Лейкърс

  29 апр 2026 | 11:40
Кевин Дюрант няма да играе за Хюстън Рокетс в мач номер 5 от серията срещу Лос Анджелис Лейкърс в първия кръг от плейофите в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщава ESPN.

37-годишният ветеран страда от контузия в левия глезен и не взе участие в тренировката на „ракетите“ преди заминаването им за Калифорния.

До момента Кевин Дюрант игра единствено във втория мач от серията, в който отбеляза 23 точки и игра 41 минути, но тимът му отстъпи с 94:101. В края на срещата той нарани глезена си, а това може да се окаже и последното му действие през сезона.

Отборът на Хюстън спечели четвъртия мач със 115:96 без Дюрант в състава си, с което си даде още един шанс за оставане в надпреварата, но се нуждае от три поредни успеха, за да продължи напред. Няма случай в историята на НБА, в който отбор да е преодолял изоставане от 0:3 в плейофите.

През редовния сезон Кевин Дюрант беше втори по изиграни минути сред всички играчи с 2840, единствено след съотборника си Амен Томпсън. Крилото на Рокетс завърши кампанията със средни показатели от 26 точки, 6,9 борби и 4,4 асистенции.

Дюрант заема петото място във вечната ранглиста при реализаторите и е двукратен шампион в НБА, 16 пъти участник в Мача на звездите и носител на приза за Най-полезен играч от 2014 година.

