Остин Рийвс се надява да се завърне за петия мач срещу Хюстън

  • 29 апр 2026 | 14:10
  • 441
  • 0
Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Остин Рийвс вече тренира и се надява, че ще може да се включи в игра още за следващия мач с Хюстън Рокетс от първия кръг на плейофите в Националната баскетболна асоциация. Срещата е тази нощ в Лос Анджелис, а при успех "езерняците" ще се класират за следващия етап. В момента те водят с 3:1 победи.

Рийвс не е играл от 2 април, когато получи травма в мач с Оклахома Сити Тъндър от редовния сезон. Именно "гръмотевиците" са и потенциалният следващ съперник на Лейкърс, ако тимът отстрани Хюстън.

"Искам да се върна в игра възможно най-скоро. Чувствам се добре и се движа в правилната посока. Нямам търпение за предстоящия мач", заяви Рийвс, цитиран от Асошиейтед Прес.

През редовния сезон гардът регистрира показатели от 23,3 точки, 5,5 асистенции и 4,7 борби средно на мач, но успя да вземе участие в едва 51 двубоя заради различни здравословни проблеми.

Освен Рийвс, в лазарета на тима от Лос Анджелис остава и шампионът при реализаторите през редовния сезон Лука Дончич. Словенецът също се очаква да бъде готов скоро, но няма вероятност да се появи в игра преди Рийвс. От своя страна Хюстън също има кадрови проблеми, свързани с отсъствието на водещия реализатор Кевин Дюрант, който няма да може да играе в предстоящия пети мач. Той пропусна и три от първите четири мача от серията.

