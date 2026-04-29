Босът на Атлетико: Ще затворим сериозна рана, ако стигнем до трофея

Президентът на Атлетико Мадрид Енрике Сересо едва ли очаква тимът на Диего Симеоне и Арсенал да повторят лудия двубой, който във вторник изнесоха Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен) (5:4). Тази вечер в Мадрид “рохибланкос” и лидерът в Премиър лийг се изправят в първа среща от втория полуфинал в Шампионската лига.

Атлети все още нямат купа от КЕШ/ШЛ, макар да са играли три финала.

“Мач като снощния? Харесва ми, когато има голове, затова обичам да играем срещу Барса. Ще затворим една сериозна рана, ако спечелим (купата - бел.ред.), както и много други от преди. Но първо трябва да продължим напред, а за да го направим, трябва да играем добре, да бъдем концентрирани — и това очакваме днес от нашите играчи. Ще бъде много красива вечер, ако спечелим; ако не спечелим, няма да бъде такава", коментира Сересо в часовете преди дуела на “Метрополитано”.

⌛️🎙️ Las palabras de Enrique Cerezo en la previa del Atleti-Arsenal:



⁉️ "¿Un partido como el de anoche? Me gusta que haya goles, por eso me gusta jugar con el Barça"



🔥 "Cerraremos una buena herida si ganamos y otras muchas anteriores"



📹 @PedroFullanaSER pic.twitter.com/9S5uuTU8Zi — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 29, 2026