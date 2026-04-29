Босът на Атлетико: Ще затворим сериозна рана, ако стигнем до трофея

Президентът на Атлетико Мадрид Енрике Сересо едва ли очаква тимът на Диего Симеоне и Арсенал да повторят лудия двубой, който във вторник изнесоха Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен) (5:4). Тази вечер в Мадрид “рохибланкос” и лидерът в Премиър лийг се изправят в първа среща от втория полуфинал в Шампионската лига.
Атлети все още нямат купа от КЕШ/ШЛ, макар да са играли три финала.
“Мач като снощния? Харесва ми, когато има голове, затова обичам да играем срещу Барса. Ще затворим една сериозна рана, ако спечелим (купата - бел.ред.), както и много други от преди. Но първо трябва да продължим напред, а за да го направим, трябва да играем добре, да бъдем концентрирани — и това очакваме днес от нашите играчи. Ще бъде много красива вечер, ако спечелим; ако не спечелим, няма да бъде такава", коментира Сересо в часовете преди дуела на “Метрополитано”.